Bundespräsident Steinmeier gedenkt heute in Italien der Opfer von Massakern der Wehrmacht und der Waffen-SS im Zweiten Weltkrieg.

Gemeinsam mit dem italienischen Präsidenten Mattarella will er in der Gemeinde Fivizzano einen Kranz niederlegen. Anschließend werden beide eine Rede halten. Im August 1944 hatten Soldaten der 16. SS-Panzergrenadier-Division "Reichsführer SS" in Fivizzano fast 400 Dorfbewohner - zumeist Frauen, Kinder und alte Menschen - ermordet.



Nach Einschätzung einer deutsch-italienischen Historikerkommission wurden bei Kriegsverbrechen deutscher Soldaten in Italien bis zu 15.000 Zivilisten getötet.