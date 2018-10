In zahlreichen italienischen Städten haben Studenten gegen die Bildungspolitik der Regierung protestiert.

Aktionen gab es in rund 50 Städten, darunter in Turin und Rom. Allein in der Hauptstadt gingen etwa 3.000 Menschen auf die Straße. Sie kritisieren, dass nicht genug Geld für Lehrbücher und die Sanierung von Hochschulgebäuden bereitgestellt wird. Der Minister für wirtschaftliche Entwicklung, Arbeit und Soziales, Di Maio, erklärte, die Türen seines Ministeriums stünden offen.