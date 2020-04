In der italienischen Provinz Bergamo sind vermutlich mehr als doppelt so viele Menschen an den Folgen der Infektion gestorben wie offiziell ermittelt.

Zu diesem Schluss kommt eine gemeinsame Studie der Tageszeitung "L'Eco di Bergamo" und einer Datenanalysefirma. Danach starben im vergangenen Monat 4.500 Menschen in Bergamo, dem Epizentrum der Epidemie in Italien. Laut amtlichen Zahlen waren es 2.060 Personen.



Viele Menschen seien zu Hause oder in Senioren- und Pflegeeinrichtungen gestorben und niemals auf das Virus getestet worden, sagten Bürgermeister aus der Provinz. Bergamo hat insgesamt 1,1 Millionen Einwohner. Aktuelle Vorschriften in Italien sehen lediglich Virustests für Patienten vor, die mit schweren Symptomen ins Krankenhaus kommen.