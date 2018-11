Tausende Menschen haben in Rom gegen die Flüchtlingspolitik der italienischen Regierung demonstriert.

Nach Angaben der Organisatoren reisten die Teilnehmer aus rund 50 Städten des Landes an. Mit Plakaten wie "Willkommen für alle" protestierten sie gegen eine geplante Verschärfung des Asylrechts. So soll die Ausweisung von Migranten erleichtert werden, außerdem sollen Asylbewerber künftig in großen Auffangzentren untergebracht werden. Das UNO-Flüchtlingshilfswerk UNHCR hatte sich besorgt über die Pläne geäußert.