Heftige Unwetter haben in großen Teilen Norditaliens Überschwemmungen mit mindestens zwei Todesopfern verursacht.

Wie Rettungskräfte mitteilten, ertrank in der Stadt Capriate d'Orba ein Taxifahrer, dessen Wagen von den Fluten fortgerissen worden war. In Strambino starb ein 81-jähriger Autofahrer, als sein Auto wegen des Unwetters von der Straße abkam und sich überschlug. In dem Dorf Mornese werden noch zwei Menschen vermisst.



Wegen der heftigen Regenfälle waren in der Region mehrere Flüsse über die Ufer getreten. Straßen wurden überspült und Eisenbahnverbindungen zeitweise unterbrochen.