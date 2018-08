Auf einer Autobahn am Rand der norditalienischen Stadt Bologna ist ein Tanklastwagen explodiert.

Laut Präfektur kam ein Mensch ums Leben, bis zu 70 wurden verletzt. Damit korrigierte die Behörde zuvor gemachte Angaben, in denen sie von zwei Toten gesprochen hatte. In einem am Abend veröffentlichten Video zeigte die Polizei den verheerenden Ablauf der Ereignisse. Darauf ist zu sehen, dass ein mit hochentzündlichen Substanzen beladener Tanklaster in ein Stauende fährt und dort mit einem anderen Lkw kollidiert. Sofort steigen Flammen und dunkler Rauch auf. Als die Autobahn schon evakuiert ist, gibt es eine noch heftigere Explosion. Die Feuerball erstreckt sich weit über die acht Fahrspuren hinaus.