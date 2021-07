In mehreren europäischen Ländern richten Waldbrände größere Zerstörungen an.

Finnland meldet den größten Waldbrand des Landes seit 50 Jahren. Das Feuer im dünn besiedelten Nordwesten des Landes ist noch nicht vollständig unter Kontrolle.



Auf Sizilien kämpft die italienische Feuerwehr nach wie vor gegen mehrere Brände. In den vergangenen 24 Stunden habe es auf der Insel 250 weitere Einsätze gegeben, teilte die Feuerwehr heute früh mit. Einer der Brände ist bis in die Nähe der Großstadt Catania vorgedrungen. Mehrere Häuser wurden evakuiert. Auch andere Regionen Italiens wie Latium, Apulien und Kalabrien berichten von kritischen Situationen. In der Türkei spricht die Regierung von einer ungewöhnlichen Häufung der Feuer in sehr wenigen Tagen. Es gab mehrere Festnahmen wegen möglicher Brandstiftung. Seit Mittwoch kamen vier Menschen ums Leben.



In Griechenland herrscht unterdessen weiter große Hitze. Für das Wochenende und die gesamte kommende Woche werden Temperaturen von bis zu 46 Grad erwartet. Der Zivilschutz des Landes ist in Alarmbereitschaft. Städte öffnen klimatisierte Hallen für Menschen, die Schutz vor der Hitze suchen.

