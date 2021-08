In Norditalien ist es erneut zu heftigen Unwettern gekommen.

In Südtirol stürzten Bäume um und Bäche wurden zu reißenden Fluten, wie aus den Twitter-Mitteilungen der örtlichen Feuerwehr hervorging. Bewohner wurden angehalten, ihre Häuser nicht zu verlassen. Der Südtiroler Wetterdienst registrierte binnen 24 Stunden Niederschläge von rund 86 Litern pro Quadratmeter. Die Unwetter zogen auch über die Region Venetien, die Lombardei und die Emilia-Romagna. - Unterdessen gehen in Süditalien die Löscharbeiten im Kampf gegen Wald- und Buschbrände weiter. Der Zivilschutz verhängte für Sizilien die höchste Warnstufe. Löschflugzeuge sind vielerorts im Einsatz, sowohl auf den Inseln, als auch in Kalabrien und rum um Rom.

