Italien gilt traditionell als europafreundlich. Europa ist nichts ohne Italien und Italien ist wenig ohne Europa. Allerdings ist es immer schon hin und her gegangen in der italienisch-europäischen Gefühlswelt. Als mit der Einführung des Euro die Preise stiegen, der Reformdruck anhielt, gab es dennoch viel EU-Zustimmung in den Umfragen.



Und doch bröckelte schon damals der Putz an der europafreundlichen Fassade sichtbar. Silvio Berlusconi setzte den Meißel jahrelang am Integrationswillen Italiens an, hinterließ nicht nur ein schlecht aufgestelltes Land, sondern den Glauben an populistische Rezepte. In der Logik der Entwicklung wurden mit Fünf Sterne und Lega gleich zwei europaskeptische Bewegungen in die Regierungsverantwortung geschickt, wenn auch deren Motive für das Brüssel-Bashing jeweils unterschiedlich sind.

Was ist das Problem? Der Euro oder Italien?

Ist die konstruktive Haltung Italiens also dahin? Gibt es in der italienisch-europäischen Gefühlswelt fortan nur noch Kälte? Und stehen die verbalen Attacken, mit denen die Regierung in Rom ihre Neuverschuldung gegen Kritik verteidigt, für die Fanfaren, die zur Trennung blasen?



Vermutlich nicht. Jedenfalls noch nicht. Und doch ist der Weg, den Innenminister Salvini und Vizepremier Di Maio einschlagen, für ganz Europa riskant. Das Märchen, das die Regierung in Rom erzählt, handelt von gemeinen Finanzmärkten, bösen Buben in Brüssel und hexenähnlichen Gestalten in Berlin. Und dieses Märchen geht – der Legende zufolge – nur dann gut aus, wenn der Staat sich frisches Geld leiht und ignoriert, dass da schon mehr als zwei Billionen Schulden in den Büchern stehen.



Ist nun also der Euro das Problem, oder ist Italien das Problem? Die römische Tradition des Schuldenmachens hat den Volkswirten schon vor Beginn der Währungsunion Kopfzerbrechen bereitet. Obwohl Italien Ende der 90er-Jahre Privatisierungen, Deregulierung anbot, mussten die Verträge gleich zu Beginn gedehnt werden - einer von vielen Geburtsfehlern der Währungsunion. Die Aufnahme Italiens war politisch gewollt und fortan konnten alle italienischen Regierungen auf den Euro zeigen, wenn es schief lief – eine "Win-win-Situation" mit lauter Verlierern.



Reformen, wie zu Zeiten Matteo Renzis, waren Mangelware, die Mehrzahl der Regierungslenker ruhte sich im gemeinsamen Währungsraum auf dem niedrigen Zinsniveau aus, ohne die Wettbewerbsfähigkeit der italienischen Wirtschaft zu stärken. Und mit dem Niedergang der Traditionsparteien breitete sich die Europagegnerschaft immer weiter aus. Zunächst ideell, jetzt praktisch.

Keine Frage der Ehre, sondern der Verträge

Aber nicht Italien allein ist das Problem. Italien ist nur ein Relief der Wut auf der Oberfläche der Europäischen Union. Die Notwendigkeit von Reformen zum Abbau bedrohlicher Schuldenstände, verfängt nicht. Das ist für viele Europäer abstrakt. Konkret sind stattdessen die Ausprägungen von Armut und Abgehängt-Sein, von Perspektivlosigkeit. Das Sozialstaatsversprechen greift nicht mehr. Das Beispiel Italien zeigt: Die Zusage eines Grundeinkommens zündet, der "haushaltspolitische Tugendpfad", auf den Brüssel die Italiener zurückbringen möchte, zündet nicht. Die Populisten machen es sich mit nicht finanzierbaren Versprechen leicht, Brüssel macht es sich mit "Bürokratensprech" schwer.



Rom wünscht sich nun also Dialog. Eine gute Idee, nach all den markigen Sprüchen. Im Ausloten von Kompromissen am Verhandlungstisch, einer der zentralen Stärken des europäischen Projekts, wird Italien an Vertragstreue erinnert werden müssen. So wie von Griechenland, Irland, Spanien kann auch von Italien Sanierung erwartet werden. Das ist keine Frage der Ehre, sondern der Verträge.



Aber nichts hindert die Europäer daran, auf Italien zuzugehen. Bei der Unterstützung für die Last der Migration, die seit Jahren Italiens Küstenlandschaften prägt. Darüber hinaus wird es Zeit, den wirtschaftlichen Pfeiler der EU via Investitionen zu stärken und auch den sozialen Pfeiler auszubauen.

Sozial nicht im Sinne unfinanzierbarer Versprechen à l’italienne, keine Fässer ohne Boden samt Mitnahmeeffekten.



Vielmehr ist sozial, was Bildung fördert, Digitalisierung voranbringt, Steuergerechtigkeit umsetzt und Oasen austrocknet, was Ungleichheiten ausgleicht. Andernfalls verliert das Demokratieversprechen der EU an Wert. So verstandene Sozialversprechen müssen aus Brüssel kommen, weil es bei der aktuellen Krise eben nicht nur um Italien geht.

Ursula Welter (Deutschlandradio - Bettina Fürst-Fastré)Ursula Welter, Jahrgang 1962, geboren in Kierspe, westliches Sauerland. Diplom-Studium für Volkswirtschaft und Politikwissenschaften an der Albertus-Magnus-Universität Köln, berufsbegleitendes Studium der Wirtschaftsethik an der Fernuniversität Hagen. Volontariat beim Deutschlandfunk, dort Redakteurin seit 1988. In den frühen neunziger Jahren DLF-Korrespondentin in Bonn, 2007-2011 Redaktionsleiterin Europa- und Außenpolitik DLF, 2011-2016 Frankreich-Korrespondentin für Deutschlandradio in Paris. Seither Abteilungsleiterin Hintergrund im Deutschlandfunk.