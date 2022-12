Ohne Genehmigung sind in Italien Rave-Partys und andere Musikevents künftig verboten. (dpa / picture alliance / Sophia Kembowski)

Damit drohen den Veranstaltern jetzt Haftstrafen von drei bis zehn Jahren und Geldstrafen bis zu 10.000 Euro. Die neue rechtsgerichtete Regierung um Ministerpräsidentin Meloni gab an, mit dem Gesetz hart gegen illegale Veranstaltungen vorgehen zu wollen, auf denen mit Drogen gehandelt werde.

Bei der Sitzung im Parlament in Rom gab es zum Teil tumultartige Szenen. Die Opposition hatte mit ihren Redebeiträgen die Abstimmung stundenlang verzögert. In Italien kommt es immer wieder zu nicht-genehmigten Techno-Partys oder Raves, an denen teils Tausende Menschen teilnehmen.

