Die deutsch-italienische Verlegerin und Fotografin Inge Feltrinelli ist im Alter von 87 Jahren gestorben.

Das teilte der in Mailand ansässige Verlag mit. Die aus einer jüdischen Familie in Essen stammende Feltrinelli galt als eine der bedeutendsten Unternehmerpersönlichkeiten Italiens. Auch als Fotografin machte sie sich nach dem Krieg einen Namen. 2011 wurde sie mit dem Europäischen Medienpreis der Karlsmedaille in Aachen ausgezeichnet.