Wie Gesundheitsminister Speranza in Rom mitteilte, müssen landesweit die Menschen im Freien einen Mund-Nasen-Schutz tragen, in öffentlichen Verkehrsmitteln sind FFP-2-Masken vorgeschrieben - ebenso in Kinos, Theatern und Fußballstadien.

In Museen in Italien erhalten künftig nur noch Geimpfte und Genesene Zutritt. Bis Ende Januar sind zudem Feste im Freien untersagt. Der Zutritt zu Alten- und Pflegeheimen ist nur noch mit zweifacher Impfung und einem zusätzlichen Test möglich - alternativ wird auch die Auffrischungsimpfung akzeptiert. Außerdem ist der Impfnachweis ab Februar des kommenden Jahres nur noch sechs anstatt neun Monate gültig.

