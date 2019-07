Im Streit um das italienische Haushaltsdefizit sieht die künftige EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen noch Spielräume.

Zwar müsse auch die Regierung in Rom die Regeln des Stabilitäts- und Wachstumspakts einhalten, sagte die CDU-Politikerin der "Süddeutschen Zeitung. Es gebe jedoch viel Flexibilität in dem Regelwerk, die man besser ausnutzen könne, um Wachstum über Investitionen zu ermöglichen. - Die Verschuldung Italiens ist die zweithöchste in der Eurozone. Bis Mitte Oktober muss die Regierung der Brüsseler Kommission ihren Haushaltsentwurf für 2020 vorlegen.