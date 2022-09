Die Rechtsextreme Giorgia Meloni hat gute Chancen bei der Wahl im Septmeber mit ihrer Partei Fratelli d'Italia stärkste Kraft zu werden (dpa/picture alliance/MAXPPP/Riccardo De Luca)

Italien wirkt Korrespondenten zufolge erstaunlich ruhig vor dem Wahlsonntag. Doch der könnte laut den meisten Umfragen einen politischen Erdrutsch mit sich bringen. Erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg steht eine Partei, deren symbolische und ideologische Wurzeln bis in den Mussolini-Faschismus zurückreichen, kurz davor, die künftige italienische Regierungschefin zu stellen.

Als Favorit gilt eine rechte Allianz, angeführt von Giorgia Meloni und ihrer Partei "Fratelli d'Italia". Zusammen mit der "Lega" von Ex-Innenminister Matteo Salvini und der "Forza Italia" des langjährigen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi könnte das Bündnis laut Prognosen die absolute Mehrheit erreichen. Meloni könnte die erste Frau im Amt des Regierungschefs in Italien werden. Berlusconi kandidiert für den Senat, also die kleinere der zwei Parlamentskammern in Rom. Es wird spekuliert, dass der Milliardär und Medienunternehmer bei einem Wahlsieg der Rechtsallianz zum Senatspräsidenten, und damit in das zweithöchste Amt im Staat, gewählt werden könnte. Salvini hofft auf eine Rückkehr ins Innenministerium.

Mitte-Links-Parteien abgeschlagen

Das Mitte-Links-Bündnis um den "Partito Democratico" (PD) mit Ex-Regierungschef Enrico Letta lag Umfragen zufolge nur bei 28,5 Prozent. Die populistische "Fünf-Sterne-Bewegung" - bei der Parlamentswahl 2018 noch Wahlsiegerin - würden demnach nur noch rund 13 Prozent wählen. Überraschungen sind Experten zufolge noch möglich. Viele Wähler, bis zu 40 Prozent, seien noch unentschlossen, heißt es. Zuletzt deutete sich vor allem bei der Fünf-Sterne-Bewegung wieder ein Stimmenzuwachs an. Während sich die Populisten in der Vergangenheit auch offen für rechte Positionen gezeigt hatten, verlegten sie sich nun vorwiegend auf linke Positionen.

Melonis politische Ziele

2006 wurde Meloni ins Parlament gewählt und zwei Jahre später unter Berlusconi die jüngste Ministerin (Jugend und Sport) der Geschichte Italiens. 2012 gründete sie Fratelli d'Italia. Die 45-jährige Politikerin steht für klar rechte Standpunkte. Ihren europäischen Partnern kündigte sie im Wahlkampf an, mit ihr als Ministerpräsidentin werde das angenehme Leben in Brüssel vorbei sein. Sie will Italien als Nationalstaat innerhalb der EU stärken und beispielsweise Migranten - vor allem aus Afrika - abwehren. Ihre Maxime ist "Gott, Vaterland, Familie". Meloni spricht sich gegen das Recht homosexueller Paare aus, Kinder zu adoptieren und gegen Abtreibung. Sie kündigte an, hart gegen Kriminalität vorzugehen und neue Gefängnisse zu bauen.

Auf Bildschirmen und Wahlplakaten komme Meloni menschlich und sympathisch rüber, schreibt Ludwig Ring-Eifel von der Katholischen Nachrichtenagentur. Es falle schwer, sie mit dem dunkelsten Kapiteln der italienischen Geschichte in Zusammenhang zu bringen. Doch mit ihr würde im Fall eines Wahlsiegs der Rechten eine Politikerin an der Spitze des EU-Gründungsstaats stehen, die in neo-faschistischen Organisationen politisch groß geworden ist und von sich selbst sagt, sie habe zum früheren Diktator Benito Mussolini ein entspanntes Verhältnis.

Die augenfälligste Verbindung ihrer Partei zum früheren italienischen Faschismus ist die "Fiamma Tricolore", die Flamme in den italienischen Nationalfarben, die das Parteilogo im unteren Drittel ziert. Die "Fiamma" war schon 1947, zwei Jahre nach Mussolinis Tod, das Symbol der faschistischen Sammlungsbewegung MSI, in der die überlebenden Anhänger des "Duce", dessen Ideen in Italiens neue Demokratie einzubringen versuchten.

Regierungen gehen häufig zu Bruch

67 Regierungen unter 30 Ministerpräsidenten hatte die italienische Republik hatte seit ihrer Gründung 1946. Zum Vergleich: In der Bundesrepublik Deutschland gab es seit 1949 24 Regierungskabinette unter neun Bundeskanzlern. Als wichtiger Grund für das häufige scheitern italienischer Regierungen gilt das politische System und die Verfassung des Landes. Die Väter und Mütter der "Costituzione" wollten nach dem Zweiten Weltkrieg und mehr als zwei Jahrzehnten faschistischer Gewaltherrschaft unter Mussolini unbedingt verhindern, dass ein einziger Mensch wieder alle Macht auf sich vereint.

Herausgekommen ist ein System mit einer schwachen Regierung, der die beiden Parlamentskammern, Abgeordnetenhaus und Senat, vergleichsweise einfach das Vertrauen entziehen können. Denn anders als in Deutschland muss bei einem Misstrauensvotum nicht automatisch ein neuer Regierungschef gewählt werden. Verliert ein Ministerpräsident seine Mehrheit im Parlament, ist der Staatspräsident gefragt. Er muss entweder jemand anderen mit der Suche nach einer Regierungsmehrheit beauftragen - oder das Parlament auflösen und Neuwahlen ansetzen.

Wahlrecht: Komplizierte Mischung

Die Regeln, nach denen Italiener ihre Abgeordneten und Senatoren wählen, sind in den vergangenen 30 Jahren mehrfach verändert worden. Seit 2017 gilt eine komplizierte Mischung aus Verhältnis- und Mehrheitswahlrecht. Das aktuelle Wahlgesetz belohnt vor allem diejenigen Parteien, die schon vor der Wahl Bündnisse untereinander schließen. Das linke Lager hatte es nicht geschafft, ein Bündnis zu formen. Die italienische Parlamentsabgeordnete Laura Garavini von der Mitte-Links-Partei des Ex-Regierungschefs Matteo Renzi, "Italia Viva", sagte im Deutschlandfunk , die größte Partei des Lagers, die PD, habe leider eine andere Strategie gewollt. Dem habe man sich fügen müssen. Sie selbst finde die Entscheidung nach wie vor unglücklich.

Diese Koalitionen beginnen manchmal aber schon zu wackeln, bevor das amtliche Endergebnis feststeht. So war 2018 - wie diesmal - ein Rechtsbündnis aus der rechtsnationalen Lega, der rechtskonservativen Forza Italia und den ultrarechten Fratelli d'Italia zur Wahl angetreten. Doch danach verließ die Lega die Koalition und bildete mit der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung eine Regierung. Auch nach der Regierungsbildung bleiben die Bündnisse brüchig, weil sie aus vielen Partnern bestehen. Zudem wechseln nach der Wahl oft zahlreiche Politiker die Partei. Die Wirtschaftszeitung "Il Sole 24 Ore" zählte bis Juli dieses Jahres alleine für die Fünf-Sterne-Bewegung 166 Abgänge seit 2018. Die Fraktionen der Populisten in Senat und Abgeordnetenhaus waren um mehr als die Hälfte geschrumpft.

Kleinere Parlamente, geringe Wahlbeteiligung

Durch eine 2020 per Referendum beschlossene Verfassungsreform sind das Abgeordnetenhaus und der Senat verkleinert worden - auf nur noch 400 Abgeordnete und 200 Senatoren. Beobachter erwarten auch deshalb, dass die traditionell eigentlich hohe Wahlbeteiligung in Italien weiter schrumpfen wird: 2001 hatte sie noch bei über 85 Prozent gelegen, seither ging sie von Urnengang zu Urnengang auf nur noch 72,9 Prozent zurück.

Diese Nachricht wurde am 25.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.