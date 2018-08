Italien verlangt Änderungen bei der EU-Mission Sophia, mit der im Mittelmeer Schleuserkriminalität bekämpft wird.

Verteidigungsministerin Trenta wird nach eigenen Angaben ihren EU-Amtskollegen morgen in Wien einen Vorschlag dazu unterbreiten. Laut Medienberichten will die Regierung in Rom erreichen, dass die Migranten, die von der Operation Sophia gerettet werden, nicht mehr nur nach Italien gebracht werden. Ein Koordinierungszentrum solle dafür sorgen, dass die Schiffe künftig abwechselnd Häfen in verschiedenen Ländern ansteuern. - Die Mission steht vor einer ungewissen Zukunft. Italien hat damit gedroht, seine Häfen für Schiffe der Operation zu sperren, wenn gerettete Flüchlinge nicht auch in andere Länder gebracht werden.