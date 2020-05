Italien bereitet sich auf weitere Lockerungen in der Corona-Pandemie vor.

Ab Mittwoch dürften die Menschen wieder frei von einer Region in eine andere reisen, teilte Gesundheitsminister Speranza in Rom mit. Es gebe derzeit keinerlei Gründe, das Verbot weiter aufrecht zu erhalten. Die Daten zur Beobachtung der Corona-Fallzahlen bezeichnete der Minister als ermutigend.



Ab 3. Juni dürfen auch EU-Bürger wieder nach Italien, ohne anschließend in Quarantäne zu müssen.