In Rom hat Italiens Staatspräsident Mattarella erste Gespräche über Auswege aus der Regierungskrise geführt.

Er traf gestern zunächst mit Senatspräsidentin Casellati und Parlamentspräsident Fico zusammen. Heute will er mit den Vorsitzenden der großen Parteien sprechen. Nach dem Rücktritt von Ministerpräsident Conte will Mattarella ausloten, ob die Bildung einer tragfähigen Regierungskoalition möglich ist. Andernfalls könnte er Neuwahlen ansetzen. Die Sozialdemokraten boten inzwischen ein Bündnis mit der Fünf-Sterne-Bewegung an, die mit der rechten Lega von Innenminister Salvini regiert hatte.