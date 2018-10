Nach den schweren Unwettern in Italien hat sich die Zahl der Todesopfer auf mindestens zwölf erhöht.

In Südtirol wurde ein Feuerwehrmann von einem Baum erschlagen. In der nordöstlichen Provinz Belluno wurde die Leiche eines Mannes aus einem Wildbach geborgen.



In den Alpen saßen 180 Touristen und Saisonarbeiter fest, nachdem das Stilfser Joch durch Schneefall blockiert war. In Ligurien an der italienischen Riviera waren die Nacht über 20.000 Menschen ohne Strom. Der Badeort Portofino ist von der Außenwelt abgeschnitten.



In Slowenien kamen zwei Männer bei einem Erdrutsch ums Leben.