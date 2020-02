Die italienische Opernsängerin Mirella Freni ist im Alter von 84 Jahren gestorben.

Die Sopranistin erlag in ihrem Haus in Modena einer Krankheit, wie Abgeordnete der Region mitteilten. Freni war früher einer der großen Stars an der Mailänder Scala. Sie trat häufig zusammen mit dem im Jahr 2007 verstorbenen Tenor Luciano Pavarotti auf. Weltberühmt wurde sie unter anderem in der Rolle der Mimi in Puccinis "La Bohème" und der Desdemona in Verdis "Otello".