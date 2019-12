Die Sardinen kommen: Die neue politische Bewegung Italiens füllt bisher vor allem die Hauptplätze und -straßen in Rom, Florenz oder Bologna. Doch ihre Anliegen finden mittlerweile auch in anderen Ländern Anhänger. Was aber wollen "Le Sardine"? Wer steckt dahinter? Wir haben die wichtigsten Fragen für Sie zusammengetragen und beantwortet.

Ohne Matteo Salvini, den Chef der rechtskonservativen Partei Lega und früheren Innenminister Italiens sind die Sardinen nicht zu erklären. Zwar hat sich der Politiker verspekuliert, als er die Regierungskoalition zerbrechen ließ und auf Neuwahlen setzte, doch in Umfragen ist seine nun oppositionelle Lega mit gut 30 Prozent die mit Abstand stärkste Kraft. Sein neuer Plan: Nach und nach die Regionalwahlen gewinnen und so doch noch an die Macht gelangen. Zuletzt war er mit diesem Konzept im traditionell linksorientierten Umbrien erfolgreich; Ende Januar soll es in der Emilia-Romagna so weit sein - bisher ebenfalls eine Hochburg der Linken. In Vorbereitung darauf hielt Salvini am 14. November in Bologna eine Wahlkampfkundgebung ab. Das ärgerte vier junge Italiener so sehr, dass sie etwas dagegen unternehmen wollten.

Wer hat die "Sardinen" ins Leben gerufen?

In einer schlaflosen Nacht, so schilderten sie es später der Zeitung "Il Resto del Carlino", beschlossen der Doktorand der Politikwissenschaften Mattia Santoni (32), der Ingenieur Roberto Morotti (31), die Physiotherapeutin Guilia Trappoloni (30) und der Touristen-Führer für Fahrradreisen Andrea Garreffa (30), dass sie den scheinbar großen Einfluss der Lega nicht hinnehmen wollten. Und so organisierten sie über soziale Netzwerke einen Flash-Mob, in dem es darum ging, mehr Menschen auf die Straße zu bringen als in die größte Sporthalle Bolognas passen, das sind rund 5.600 Personen. Es gelang ihnen. Zu ihrer Gegenveranstaltung kamen 12.000 Demonstrantinnen und Demonstranten.

Warum der Name?

Eng wie die Sardinen in einer Büchse sollten die Menschen auf dem zentralen Platz Bolognas stehen, erklärten die Organisatoren später, stark und zahlreich sollte sich der Anti-Lega-Protest präsentieren. Wichtig für die vier Gründer außerdem: das Bild des stummen Fisches als Gegenentwurf zur populistischen Rhetorik auf Facebook und anderen Plattformen. Die "Sardinen" wenden sich gegen Rassismus, Nationalismus und Intoleranz. Stattdessen fordern sie ein solidarischeres Italien - ohne Hetze. Reden waren auf den ersten Kundgebungen nicht erlaubt. Bei der großen Veranstaltung in Rom heute sollen laut Santori "einfache Menschen" aus der Welt der Kultur, der Poesie oder auch des Verfassungsrechts sprechen.



Protestparolen werden eher über selbstgebastelte, farbenfrohe Sardinen-Pappschilder transportiert - oder gesungen: Zur inoffiziellen Hymne der Bewegung scheint sich das antifaschistische Partisanenlied "Bella Ciao" entwickelt zu haben. Und noch eine Parallele ziehen die Initiatoren in ihrem Manifest auf Facebook zu den Fischen: "Wir sind die Sardinen - und jetzt findet man uns überall. Willkommen auf offener See."

Vom wem kommt Lob, von wem Kritik?

Erwartbar war, dass Matteo Salvini nicht gerade begeistert sein würde von dem Protest. Er reagierte in den sozialen Netzwerken mit einem Video, in dem eine Katze Sardinen verspeist, versehen mit dem Hashtag #gattiniconSalvini, übersetzt in etwa Kätzchen für Salvini.



Der Vatikan, in Italien eine nicht ganz unwichtige Stimme, äußerte sich positiv über die "Sardinen". Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin sagte italienischen Medien zufolge, wichtig sei, dass man alles Gute solcher Bewegungen aufnehme und es zum Wohl des Volkes nutze. Er hoffe, dass besonders die positiven Ansätze ins Licht gerückt würden.



Der sizilianische Sprachphilosoph Gianfranco Marrone geht laut Tagesschau Online auf die Vorgehensweise der "Sardinen" ein und nennt die Bewegung die "Antipolitik der Antipolitik" oder die "Quadratur der Antipolitik". Beobachter betonen, dass die Demonstrierenden ihre Aktionen häufig selbst ironisch brechen. Christian Blasberg, Dozent für Politische Geschichte an der römischen Universität Luiss, sagte ebenfalls Tagesschau Online: "Es geht darum, eine gewisse Moral und einen gewissen Stil in das Land zurückzubringen."



Und die Süddeutsche Zeitung analysiert: "Das vermeintlich Unpolitische der Sardinen, ihre Weigerung, sich in Reden und Parolen zu artikulieren, hat in Italien eine besondere Bedeutung." Denn seit dem Untergang des alten Parteiensystems in den frühen Neunzigern werde in Italien Politik gemacht, indem man vor allem verspricht, mit der Politik und der dazugehörigen 'Kaste' "gründlich aufzuräumen".

Wirklich eine neue nationale Bewegung?

Die letzte Bürgerbewegung Italiens hieß Cinque Stelle - 5 Sterne. Laut SZ wandte auch sie sich anfangs gegen den Automatismus des "Aufräumens". Das habe sich aber geändert, sobald sie an der Regierung beteiligt gewesen sei. Es sei also wahrscheinlich, dass sich unter den Sardinen viele enttäuschte Anhänger des Fünf-Sterne-Begründers Beppe Grillo befinden. Der Unterschied: Die Sardinen wollen (bisher) keine Partei werden. Wie erfolgreich sie dauerhaft sein werden, ist noch offen. Momentan scheinen ihre Anliegen auch außerhalb Italiens Anklang zu finden: Auf der Facebook-Seite der Sardinen ist für die kommenden Tage von Kundgebungen auf 33 Plätzen weltweit die Rede, 24 davon im Ausland: von Berlin über Brüssel und Warschau bis hin zu San Francisco und New York.



Mitbegründer Santori jedenfalls hat noch Großes vor. Er sagte bei der Kundgebung in Rom: "Wird es die Sardinen im Jahr 2020 geben? Wir glauben, dass das nächste Jahrzehnt mehr Licht verdient. Wir werden neues Licht bringen. Wir haben so viele Ideen."