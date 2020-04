In Italien steigt die Zahl der mit dem Corona-Virus infizierten Menschen deutlich langsamer als in den Tagen zuvor.

Nach Angaben des Zivilschutzes in Rom sind landesweit rund 162.490 Erkrankungen registriert. Das sei der niedrigste prozentuale Anstieg seit der ersten Märzwoche, hieß es weiter. Die Zahl der Toten wird mit rund 21.000 angegeben. Italien war als erstes europäisches Land stark von der Corona-Virus-Pandemie betroffen.



In Spanien ist die Zahl der Toten durch das Coronavirus inzwischen auf mehr als 18.000 gestiegen. Das teilte das Gesundheitsministerium in Madrid mit. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen wurde mit mehr als 3.000 angegeben. Insgesamt gibt es etwa 172.500 Erkrankungen. Die tatsächlichen Zahlen dürften anders ausfallen, da Spanien keine umfassenden Tests auf das Virus vornimmt.