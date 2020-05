In Italien sind bei Razzien gegen Mafia-Gruppen 91 Verdächtige festgenommen worden.

Wie die Finanzpolizei mitteilte, waren an der Aktion rund 500 Beamte in Sizilien und acht weiteren Regionen beteiligt. Medienberichten zufolge geht es um Vorwürfe wie Geldwäsche, Drogenhandel, verbotenes Glücksspiel und Erpressung. Weiter heißt es, die Ermittler gingen davon aus, dass ursprünglich aus Palermo stammende Clans ihre Geschäfte seit längerem auch nach Mailand und in andere norditalienische Städte verlegt hätten. Eine Rolle dabei komme Unternehmen im Kaffeehandel sowie Bars und anderen Läden zu.