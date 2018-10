In Italien sind nach aktuellen Angaben mindestens zehn Menschen durch Sturm, Starkregen und Überschwemmungen ums Leben gekommen.

In Südtirol wurde ein Feuerwehrmann von einem Baum erschlagen. Weitere Opfer gab es unter anderem im Umland von Rom und Neapel. In Ligurien wurden wegen des Sturms alle Häfen geschlossen. Auch der internationale Flughafen in Genua stellte seinen Betrieb ein. In anderen Regionen des Landes entspannt sich die Lage inzwischen, unter anderem in Rom.