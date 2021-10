In der italienischen Hauptstadt Rom haben zehntausende Menschen gegen Rechtsextremismus demonstriert.

Zu der Kundgebung unter dem Motto "Nie mehr Faschismus - für Arbeit, Mitbestimmung und Demokratie" hatten zahlreiche Gewerkschaften aufgerufen. Es beteiligten sich laut Medienberichten mehr als 50.000 Menschen. Anlass war ein Angriff Rechtsextremer vor einer Woche auf den Sitz des Gewerkschaftsbundes CGIL. Die Attacke hatte sich am Rande von Protesten gegen die erweiterten Corona-Schutzmaßnahmen in Italien ereignet.



Auf der heutigen Kundgebung gedachten die Teilnehmer auch einer Razzia durch die Nazis vor 78 Jahren in Rom, in deren Folge mehr als 1.000 Juden in das Vernichtungslager Auschwitz deportiert wurden.

Diese Nachricht wurde am 17.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.