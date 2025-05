Flavio Cobolli beim Tennis-Turnier in Hamburg (picture alliance / pepphoto / Horst Mauelshagen)

Für Cobolli war es der zweite Titel in diesem Jahr nach seinem Turniersieg in Bukarest.

Alexander Zverev war in seiner Geburtsstadt bereits im Achtelfinale ausgeschieden. Der Weltranglisten-Dritte, der mit einer Wildcard kurzfristig in Hamburg an den Start gegangen war, hatte in drei Sätzen gegen den Franzosen Alexandre Müller verloren.

Diese Nachricht wurde am 25.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.