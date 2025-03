Dominik Paris gewinnt die alpine Weltcup-Abfahrt im norwegischen Kvitfjell. (Geir Olsen / NTB / dpa / Geir Olsen)

Odermatts Landsmann Franjo von Allmen wurde Vierter hinter Stefan Rogentin, der gut eine halbe Sekunde Rückstand auf den Sieger hatte. Mit dem WM-Dritten Alexis Monney fuhr ein weiterer Schweizer auf den fünften Rang.

Die beiden deutschen Starter hatten keine Chance auf eine Platzierung unter den besten 20. Romed Baumann belegte im Zwischenklassement Rang 25, Luis Vogt den 45. Platz.

An diesem Samstag findet in Kvitfjell eine weitere Abfahrt statt. Dann kann sich der 27-jährige Odermatt bereits vor dem Saisonfinale in Sun Valley (22. bis 27. März) vorzeitig den Sieg in der Disziplin-Wertung holen.

