Wie das Außenministerium in Rom mitteilte, wurde Cecilia Sala am 19. Dezember in der Hauptstadt Teheran von der Polizei festgenommen. Nach Berichten italienischer Medien sitzt die 29-Jährige im Evin-Gefängnis. Die Gründe für die Inhaftierung seien nicht bekannt. Die Rede sei von "illegalem Verhalten".

27.12.2024