Der italienische Europa-Abgeordnete Cozzolino kann nach Belgien ausgeliefert werden. (AFP / JOHN THYS)

Dem 60-Jährigen wird eine Verstrickung in den Bestechungsskandal im Europäischen Parlament zur Last gelegt. Das Gericht gab einem Gesuch der Staatsanwaltschaft Brüssel statt. Die Verteidigung legte allerdings Einspruch ein. Die Auslieferung ist damit bis zu einer Entscheidung des Kassationsgerichtshofs in Rom ausgesetzt. Dieser hat dafür rund 30 Tage Zeit.

Cozzolino soll Geld von Staaten wie Katar oder Marokko angenommen haben, damit Entscheidungen des EU-Parlaments in deren Sinn beeinflusst werden. Der Politiker bestreitet dies; er steht seit Februar unter Hausarrest.

