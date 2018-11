Italiens Kirche hat Gewalt gegen Frauen scharf verurteilt.

Der Vorsitzende der italienischen Bischofskonferenz, Kardinal Bassetti, sagte anlässlich des Internationalen Tags zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen, es sei ein Sakrileg, Frauen Gewalt anzutun. In allen Teilen der Gesellschaft nähmen gegen Frauen gerichtete Taten zu - deshalb müsse man die Gewalt auf allen Ebenen bekämpfen, besonders im erzieherischen und kulturellen Bereich. Katholische Frauenverbände forderten in diesem Zusammenhang ein offenes gesellschaftliches Klima, in dem Frauen nicht schweigen müssten.