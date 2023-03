Einsätze auf dem Mittelmeer

Migranten auf einem Schlauchboot im Mittelmeer (Archivbild) (dpa/Laurin Schmid/SOS Mediterranee)

Die Behörde teilte mit, in der süditalienischen Stadt Reggio Calabria seien knapp 600 Menschen an Land gebracht worden; in Catania würden rund 200 Personen erwartet, die vor der Küste Siziliens gerettet worden seien. Zudem habe die Küstenwache ein überfülltes Fischerboot mit knapp 500 Flüchtlingen und Migranten in den Hafen von Crotone eskortiert.

Seit Anfang des Jahres sind nach Angaben des italienischen Innenministeriums mehr als 17.000 Geflüchtete über das Meer ins Land gekommen - fast dreimal so viele wie im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Diese Nachricht wurde am 11.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.