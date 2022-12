Die italienische Regierung hat schärfere Regeln für die Seenotrettung im Mittelmeer beschlossen. (picture alliance / Sea Eye / AP Photo / Pavel D. Vitko)

Am späten Abend einigte sich das Kabinett darauf, dass Schiffe nach einer Seenotrettung "unverzüglich" einen Hafen ansteuern müssen. Mit der Neuregelung soll Medienberichten zufolge verhindert werden, dass die Rettungsschiffe in mehreren Einsätzen mehr Menschen aufnehmen. Die Hilfsorganisationen sollen zudem dazu verpflichtet werden, die geretteten Menschen darüber zu informieren, dass sie überall in der Europäischen Union um Schutz bitten können. Bei Zuwiderhandlung droht den Kapitäninnen und Kapitänen eine Geldstrafe von bis zu 50.000 Euro. Bei wiederholten Verstößen könne das Schiff den Plänen zufolge beschlagnahmt werden.

Die neue rechtsgerichtete Regierung in Italien hatte einen schärferen Kurs gegen die private Seenotrettung angekündigt.

Diese Nachricht wurde am 29.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.