Rettungskräfte suchen nach dem Erdrutsch auf auf der italienischen Insel Ischia weiter nach Überlebenden. (-- / Guardia Costiera / dpa / --)

Die Rettungskräfte waren die ganze Nacht im Einsatz. Stürme und Regen erschwerten die Bergungsarbeiten von Feuerwehr, Polizei und Zivilschutz. Sie brachten rund 130 Menschen aus ihren Häusern in Sicherheit. Nach Angaben der Präfektur in Neapel werden noch elf Personen vermisst. Die Regierung in Rom kündigte eine Ministerratssitzung für den Vormittag an, um in der Region den Notstand zu erklären. Das ist unter anderem nötig, damit schnell Gelder freigemacht werden können.

