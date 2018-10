Die US-Ratingagentur Standard & Poor's bewertet den Ausblick auf Italiens Wirtschafts- und Haushaltspolitik negativ.

Die Regierung in Rom schwäche die Wachstumsperspektive, gefährde die Banken des Landes und sorge für einen Vertrauensverlust bei den Anlegern, teilte das Unternehmen in New York mit. Die Kreditwürdigkeit Italiens werde aber zunächst nicht herabgestuft und weiterhin mit der im unteren Mittel liegenden Note BBB bewertet. Die Ratingagentur Moody's hatte die italienische Bonität zuletzt kritischer beurteilt und auf Baa3 heruntergesetzt, die letzte Stufe über Ramschniveau. Hintergrund sind vor allem die Pläne der Regierung aus populistischer Fünf-Sterne-Bewegung und rechtsgerichteter Lega für eine deutlich höhere Neuverschuldung.