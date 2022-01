Nino Cerruti im Jahr 1985 (AFP/Ralph Gatti)

Er starb im Alter von 91 Jahren in einem Krankenhaus in der Region Piemont, wie italienische Medien berichten. Cerruti hatte als junger Mann die Textilfabrik seines Vaters übernommen. In Paris entwarf er zunächst Herren- und später auch Damenmode. Cerruti kleidete viele Hollywood-Stars ein und war Designer des Ferrari-Teams in der Formel 1.

Diese Nachricht wurde am 15.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.