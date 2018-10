Aus Sicht des Düsseldorfer Wirtschaftsprofessors Südekum ist der Streit um den italienischen Haushalt nicht mit der Staatsschuldenkrise Griechenlands vor einigen Jahren vergleichbar.

Südekum sagte im Deutschlandfunk, die derzeitige Situation sei "nicht so problematisch, wie man gerade den Eindruck gewinnen könnte". Italien habe zwar eine hohe Gesamtverschuldung von 130 Prozent in Bezug auf das Bruttoinlandsprodukt, aber das seien "geerbte Probleme", die in den 1980er- und 90er-Jahren geschaffen worden seien. Abgesehen von den Zinszahlungen habe Italien in den vergangenen Jahren höhere Steuereinnahmen als Staatsausgaben gehabt. Auch die Zinszahlungen seien im internationalen Vergleich nicht besonders hoch. Aus Südekums Sicht sollte man die Situation nüchtern betrachten und keine Krise herbeireden, die aktuell nicht existiere.



Die italienische Regierung hatte in einem Brief an die EU-Kommission eingeräumt, dass sie mit ihrer Haushaltspolitik gegen die Schuldenregeln der Eurozone verstößt. Finanzminister Tria erklärte, der Etatentwurf für das kommende Jahr entspreche nicht dem Stabilitätspakt. Den Verstoß bezeichnete er als harten, aber nötigen Schritt. Denn die höhere Neuverschuldung solle das Wachstum und die Investitionen im Land befördern. Die EU-Kommission hatte den Entwurf aus Rom kritisiert und eine Stellungnahme verlangt.



Die Regierung in Rom aus rechter Lega und populistischer Fünf-Sterne-Bewegung plant, neue Schulden im Umfang von 2,4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts aufzunehmen. Nach dem Stabilitätspakt sind bis zu 3 Prozent erlaubt. Aufgrund seiner sehr hohen Gesamtverschuldung ist Italien dennoch verpflichtet, sein Defizit abzubauen. Ministerpräsident Conte betonte, die 2,4 Prozent aus dem Haushaltsentwurf seien eine Obergrenze, die man möglicherweise nicht erreichen und in keinem Fall überschreiten werde.



Der italienische Haushaltsentwurf für 2019 steht nach Ansicht des CSU-Europapolitikers Ferber auf wackligen Beinen. Die Regierung in Rom trickse mit niedrigen Arbeitslosenzahlen und einem höheren Wirtschaftswachstum, sagte das Mitglied des Wirtschaftsausschusses des Europaparlaments ebenfalls im Deutschlandfunk. Dies belaste am Ende alle Staaten in der Eurozone (Audio-Link).