Die EU-Kommission hat sich dafür ausgesprochen, ein Defizitverfahren gegen Italien einzuleiten.

Grund dafür sei die geplante Neuverschuldung im Haushalt für 2019, die inakzeptabel sei, teilte die Behörde in Brüssel mit. Die Regierung in Rom plant eine Neuverschuldung von 2,4 Prozent. Das ist dreimal so hoch wie von der Vorgängerregierung zugesagt. Mit dem Defizitverfahren droht Italien ein Bußgeld in Milliardenhöhe.



Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung prognostizierte ein geringeres Wachstum für Italien. Es dürfte demnach mit 1,0 Prozent in diesem Jahr und mit 0,9 Prozent im kommenden Jahr deutlich unter dem Durchschnitt der Eurozone liegen. Der stellvertretende italienische Regierungschef Salvini sagte in Rom, man halte weiter an den Haushaltsplänen fest.



Die OECD senkte auch ihre Wachstumsprognose für Deutschland.

In diesem und im kommenden Jahr erwartet die OECD nur noch ein Wirtschaftswachstum von jeweils 1,6 Prozent. In der vorangegangenen Prognose im September war sie noch von 1,9 beziehungsweise 1,8 Prozent ausgegangen. Dennoch gehe man davon aus, dass der Aufschwung weiterhin solide verlaufen werde, hieß es.