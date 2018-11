Die EU-Kommission hat den Weg für ein Defizitverfahren gegen Italien geebnet.

Grund dafür sei die geplante Neuverschuldung im Haushalt für 2019, die inakzeptabel sei, teilte die Behörde in Brüssel mit. Die Regierung in Rom plant eine Neuverschuldung von 2,4 Prozent. Das ist dreimal so hoch wie von der Vorgängerregierung zugesagt. Kommissionsvizepräsident Dombrovskis sagte, alle Euro-Ländern müssten sich an die Regeln halten. Sie seien dazu da, die Währungsunion und ihre Mitglieder zu schützen.



Der italienische Vize-Ministerpräsident Salvini verteidigte den Haushalts-Entwurf. Man werde der EU die geplanten Strukturreformen und Investitionspläne erklären, aber Kurs halten. Strafmaßnahmen gegen sein Land wären respektlos.



Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung prognostizierte ein geringeres Wachstum für Italien. Es dürfte demnach mit 1,0 Prozent in diesem Jahr und mit 0,9 Prozent im kommenden Jahr deutlich unter dem Durchschnitt der Eurozone liegen.