Die EU-Kommission hat den Weg für ein Defizitverfahren gegen Italien geebnet.

Grund dafür sei die angestrebte Neuverschuldung im Haushalt für 2019, die inakzeptabel sei, teilte die Behörde in Brüssel mit. Die Regierung in Rom plant eine Neuverschuldung von 2,4 Prozent. Das ist dreimal so hoch wie von der Vorgängerregierung zugesagt.



Die EU-Kommission kritisierte auch die Haushaltspläne von Belgien, Frankreich, Portugal, Slowenien und Spanien. Die fünf Länder wurden ermahnt, ihre Budgets in Einklang mit dem Stabilitäts- und Wachstumspakt zu bringen.



Wegen des anhaltend großen Exportüberschusses kündigte die Kommission eine vertiefte Untersuchung der deutschen Leistungsbilanz an. Grund ist die Befürchtung, dass auf lange Sicht die wirtschaftliche Stabilität in Europa gefährdet werden könnte.