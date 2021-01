Italiens Ministerpräsident Conte will heute in einer Kabinettssitzung seinen Rücktritt anbieten. Das teilte die Regierung in Rom mit. Conte hatte zwar in der vergangenen Woche zwei Vertrauensabstimmungen knapp gewonnen. Seine Minderheitsregierung steht im Parlament jedoch auf einer unsicheren Basis.

Nach Medienberichten hofft die bisherige Mitte-Links-Koalition darauf, dass Conte von Staatspräsident Mattarella noch einmal den Auftrag zur Bildung einer neuen Regierung erhält.



Contes seit September 2019 regierendes Bündnis war durch den Auszug der Kleinpartei Italia Viva des früheren Ministerpräsidenten Renzi geplatzt. Hintergrund war ein Streit um den Einsatz von EU-Hilfsgeldern in der Corona-Pandemie.

