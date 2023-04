Reaktion auf Aktionen von Klimaaktivisten

Palazzo Chigi: Amtssitzes der italienischen Ministerpräsidentin Meloni (picture alliance/Pacific Press Agency/Amdrea Ronchini)

Das Kabinett einigte sich in Rom auf ein Dekret, das in derartigen Fällen Schadenersatzzahlungen in Höhe von 10.000 bis 60.000 Euro sowie "strafrechtliche Sanktionen" vorsieht. Kulturminister Sangiuliano erklärte, Angriffe auf Denkmäler und künstlerische Stätten verursachten wirtschaftliche Schäden für die Gemeinschaft. Wer das tue, müsse auch die finanzielle Verantwortung übernehmen. Zuletzt hatten Mitglieder der Gruppierung Letzte Generation schwarze Flüssigkeit in einen Brunnen an der Spanischen Treppe in Rom geschüttet. Ende März beschmierten Aktivisten die Fassade des Palazzo Vecchio in Florenz mit orangener Farbe.

