Nach den Überschwemmungen

Die Überschwemmungen in Teilen Italien haben viele Orte stark getroffen - und es soll weiter regnen. (Uncredited/LaPresse/AP/dpa)

Sie könne in einer so schwierigen Zeit nicht von der Heimat fernbleiben und wolle die Entwicklungen in der Emilia-Romagna vor Ort beobachten, sagte die Regierungschefin. Nach heftigen Regenfällen ist es in den vergangenen Tagen an der Adriaküste zu Überschwemmungen und Erdrutschen gekommen. Mindestens 14 Menschen starben. Rund 15.000 mussten ihre Wohnungen verlassen. Nach Angaben der Vize-Präsidentin der betroffenen Region, Priolo, belaufen sich die Schäden auf einige Milliarden Euro.

