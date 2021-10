Vor dem Landgericht Itzehoe ist eine ehemalige Sekretärin des NS-Konzentrationslagers Stutthof wegen Beihilfe zum Mord in 11.000 Fällen angeklagt worden.

Die heute 96-Jährige hatte nach Auffassung der Staatsanwaltschaft von Juni 1943 bis April '45 in der Kommandantur des bei Danzig gelegenen Lagers gearbeitet. Als Stenotypistin und Schreibkraft habe sie bei der systematischen Tötung von Gefangenen Hilfe geleistet, heißt es in der Anklage.



Die Frau bestreitet die Anschuldigungen. Der Prozess hätte eigentlich schon vor drei Wochen beginnen sollen. Die Angeklagte war aber aus ihrem Altersheim geflohen und nicht erschienen. Wenige Stunden später wurde sie gefasst und kam vorübergehend in Untersuchungshaft. Im KZ Stutthof wurden Schätzungen zufolge insgesamt etwa 65.000 Gefangene von der SS ermordet.

