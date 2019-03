Das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft widerspricht Angaben, wonach die Gehaltsunterschiede zwischen Frauen und Männern in Deutschland seit Jahren auf hohem Niveau verharren.

Die "Rheinische Post" zitiert aus einer Untersuchung des IW, in der unter anderem berücksichtigt wurde, dass Frauen häufiger in Teilzeit arbeiten und dadurch weniger Berufserfahrung ansammeln. Um diese Faktoren "bereinigt", heißt es, sei die Lohnlücke zwischen 2010 und 2014 um 1,9 Prozentpunkte gesunken - auf 5,8 Prozent. Laut IW-Studie zählt Deutschland damit zu den EU-Staaten mit den geringsten Gehaltsunterschieden. "Unbereinigt" betrage die Lohnlücke dagegen 21 Prozent. Das ist auch der Wert, den das Statistische Bundesamt nennt. Danach verdienen Frauen im Vergleich zu Männern so wenig wie in kaum einem anderen EU-Staat.