Die Ungleichheit bei Einkommen und Vermögen in Deutschland hat einer Studie zufolge in den vergangenen Jahren nicht weiter zugenommen.

In einem Papier des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln heißt es, seit dem Jahr 2005 schwanke die Ungleichheit in den verfügbaren Haushaltseinkommen auf einem nahezu unveränderten Niveau. Auch die Verteilung des Nettovermögens sei stabil geblieben. Als kritisch hingegen bezeichneten die IW-Ökonomen eine Häufung von niedrigen Einkommen in Ostdeutschland sowie bei Menschen mit Migrationshintergrund.



Zur Verteilung von Vermögen und Einkommen gibt es unter den Forschern unterschiedliche Ansichten. Erst im Herbst hatte das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung andere Werte errechnet. So habe sich in Deutschland die Schere zwischen Wohlhabenden und unteren Einkommensgruppen in den vergangenen Jahren weiter geöffnet.