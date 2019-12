Das arbeitgebernahe Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln widerspricht der Darstellung, dass die Vermögensungleichheit immer weiter zunehme.

In einer Studie des Instituts heißt es, ein genauer Blick auf die Daten zeige, dass sie seit Beginn der 2000er Jahre nicht mehr gestiegen sei - und seit einigen Jahren sogar sinke. IW-Direktor Hüther sagte im Deutschlandfunk, auch durch die Finanzkrise oder die schwierige Situation in Europa und auf den Weltmärkten sei die Schere bei der Vermögensverteilung nicht weiter auseinandergegangen.



Grund dafür sei vor allem, dass es gelungen sei, viel mehr Arbeitsplätze zu schaffen.



Hüther sagte, wer in Deutschland ins Arbeitsleben einsteige, wer in seine Bildung investiere, der habe die Chance, ein Vermögen aufzubauen. Das gelte auch für Menschen, die kein Erbe zu erwarten hätten.



Die Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft beruft sich auf eine Langzeitbefragung von rund 30.000 Personen.