In den Großstädten werden viel zu wenige Wohnungen gebaut, in einigen ländlichen Gebieten dagegen zu viele. Das ist das Ergebnis einer Untersuchung des Instituts der deutschen Wirtschaft. Die Autoren fordern besseres "Flächenmanagement" in ländlichen Kommunen und mehr Personal in den Bauämtern der Metropolen, um die Missstände zu beheben.

Laut der Studie wird der Bedarf an Neubauwohnungen in Köln derzeit noch nicht einmal zur Hälfte gedeckt (46 Prozent). In Stuttgart sieht es mit 56 Prozent Bedarfsdeckung etwas besser aus, ebenso in München (67 Prozent), Berlin (73 Prozent) und Frankfurt am Main (78 Prozent). Insgesamt müssten in ganz Deutschland in diesem und im nächsten Jahr aber jeweils 342.000 neue Wohnungen entstehen, um die Nachfrage zu befriedigen.

Zu wenig Personal in den Bauämtern und in der Bauwirtschaft

Dazu wird es aber aller Voraussicht nach nicht kommen. Das Institut der deutschen Wirtschaft begründet dies mit knappem Personal in Bauämtern, strengen Vorschriften und dem Fachkräftemangel in der Bauwirtschaft. Verschärft werde die Lage durch den hohen Zuzug in die Städte.



Die Städte müssten deshalb umsteuern, heißt es in der Studie - etwa durch die Bereitstellung von Bauland für Investoren. Der Bund und die jeweils zuständigen Länder sollten ihrerseits finanziell klamme Städte beim Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs unterstützen. Denn, so die Argumentation der Studienautoren: Wenn das Umland besser angeschlossen wäre, würde das Wohnen dort attraktiver und der Druck auf den Wohnungsmarkt in den großen Städten würde sich abschwächen.

Zu viele Neubauten auf dem Land

Der Zuzug in die Metropolen führt nämlich in den ländlichen Gebieten zu immer mehr Leerstand. Ein weiterer Grund ist laut der IW-Untersuchung, dass auf dem Land zu viele Neubauten entstünden, "obwohl Umbauten im Altbestand vielerorts sinnvoller sind". Das gelte unter anderem für Sachsen-Anhalt, Sachsen, das Saarland und Randgebiete Bayerns.



Die Studienautoren verlangen von den Kommunen fernab der Metropolen deshalb ein besseres "Flächenmanagemant, um attraktiv zu bleiben und Leerstände in der Ortsmitte zu vermeiden". In einem Drittel der deutschen Landkreise sollte die Bautätigkeit im Neubau gebremst werden.

Weniger Zuwanderung - weniger Wohnungsknappheit?

Sinkende Zuwanderung könnte die Wohnungsknappheit laut der Untersuchung in den kommenden Jahren mildern.



Die Autoren haben die Zahl der von 2016 bis 2018 fertiggestellten Wohnungen mit dem Bedarf verglichen, den sie anhand von Faktoren wie der Bevölkerungsentwicklung und den Leerständen schätzten.