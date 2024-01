Wer mit KI besser klarkommt, wird in Zukunft bessere Chancen haben, so der IWF. (IMAGO / Christian Ohde)

Gute Chancen sieht der IWF für Beschäftigte mit Hochschulbildung. Wie aus einer Studie zum Thema weiter hervorgeht, dürfte KI in entwickelten Volkswirtschaften rund 60 Prozent der Arbeitsplätze positiv beeinflussen. Bei etwa der Hälfte davon werde der Einsatz jedoch Aufgaben übernehmen, die heute von Menschen geleistet würden. Das dürfte in diesen Bereichen zu weniger verfügbaren Arbeitsplätzen und niedrigeren Gehältern führen. In Ländern mit geringerem Einkommen sieht der IWF rund 26 Prozent der Arbeitsplätze potenziell bedroht - in Schwellenländern rund 40.

Der Währungsfonds betonte, die Prognosen basierten auf Berechnungsmodellen. Einige Faktoren seien schwer vorherzusagen, wie die mögliche Entstehung neuer Branchen und die Geschwindigkeit, mit der KI flächendeckend eingesetzt werde.

