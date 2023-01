Die Direktorin des Internationalen Währungsfonds, Georgieva, beim Weltwirtschaftsforum in Davos. (AFP / FABRICE COFFRINI)

Europa solle die Welt bei einheitlichen Standards für grüne Investitionen anführen, sagte Georgieva bei einer Podiumsdiskussion auf dem Weltwirtschaftsforum im schweizerischen Davos. Durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine sei die Energiewende in Europa eine überlebenswichtige Frage geworden, die zu schnellen politischen Entscheidungen und deren Umsetzung geführt habe. Prozesse, die ansonsten Jahre gebraucht hätten, seien vereinfacht worden. Alle Institutionen, auch der IWF, müssten zusammenarbeiten, um grüne Investitionen in Entwicklungsländern zu beschleunigen, forderte Georgieva.

Derweil kritisierte die schwedische Klimaaktivistin Thunberg die in Davos vertretenen Politiker und Unternehmer. Dort seien Menschen anwesend, die die Zerstörung des Planeten am meisten vorantrieben, sagte sie am Rande des Forums. Auf diese Personen dürfe sich die Welt bei der Lösung von Problemen nicht verlassen.

