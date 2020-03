Das Coronavirus ist nach Einschätzung des Internationalen Währungsfonds ein ernsthaftes Risiko für die globale Wirtschaft.

Die ökonomischen und finanziellen Auswirkungen seien weltweit zu spüren, sorgten für Unsicherheit und trübten die kurzfristigen Aussichten ein, sagte IWF-Chefin Georgieva in Washington. Das Ausmaß der Folgen sei noch nicht absehbar. Das globale Wachstum dürfte aber 2020 unter das Vorjahresniveau fallen. Die 189 IWF-Mitgliedsländer stünden zusammen, um die negativen Folgen abzumildern. Der Fonds werde alle seine verfügbaren Finanzierungsinstrumente nutzen, um Mitgliedsländern in Not zu helfen, sagte Georgieva.

