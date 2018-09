Die Wirtschaft Großbritanniens würde nach Einschätzung des Internationalen Währungsfonds bei einem EU-Ausstieg ohne Abkommen erheblich leiden.

IWF-Chefin Lagarde sagte bei der Vorlage eines Berichts zur britischen Wirtschaft in London, unvermeidbare Folgen wären unter anderem ein reduziertes Wachstum und eine Abwertung des britischen Pfundes. Sie betonte, die britische Wirtschaft werde zwar auch bei einem Brexit-Abkommen geschwächt. Ein Ausstieg ohne Deal käme aber einem sofortigen Einbruch gleich.



Großbritannien will die Europäische Union Ende März 2019 verlassen. Schatzkanzler Hammond zeigte sich zuversichtlich, dass es Premierministerin May bis Herbst gelingen werde, einen Vertrag über den Ausstieg aus der EU auszuhandeln.